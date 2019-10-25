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Депутат Госдумы предложил ограничить показ рекламы в кинотеатрах 10 минутами
Лукашенко заявил о возможном транзите казахстанского газа через Россию

Лукашенко заявил о возможном транзите казахстанского газа через Россию

 России «придется» прокачивать газ через Украину, заявил украинский чиновник

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10:32   25 Октября 2019
Весь мир

Самый богатый человек в мире потерял почти семь миллиардов долларов за сутки

Самый богатый человек в мире потерял почти семь миллиардов долларов за сутки

Основатель компании Amazon Джефф Безос, являющийся по версии журнала Forbes самым богатым человеком в мире, из-за падения котировок компании потерял почти семь миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.

В четверг, 24 октября, Amazon опубликовала отчет о прибыли в третьем квартале. Показатели оказались хуже прогнозов - акции компании рухнули на девять процентов. При этом сам Безос владеет 57,6 миллиона акций Amazon.

Журналисты считают, что если котировки продолжат падать, миллиардер может уступить место в рейтинге богатейших людей на планете Биллу Гейтсу.

Forbes оценило состояние Безоса в этом году в 114 миллиардов долларов. При этом в прошлом оно составляло 160 миллиардов долларов. Такая разница связана с разводом бизнесмена, который, как отмечает Forbes, вошел в историю как «самый дорогой развод в мире». Экс-супруга отсудила четвертую часть его доли в Amazon.

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Автор: Виктория Разумовская
#акции #forbes #безос #amazon

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