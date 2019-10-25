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10:29   25 Октября 2019
Россия

Роскачество дало советы по выбору томатного сока

Роскачество дало советы по выбору томатного сока

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору томатного сока — одного из самых популярных в России. Советы опубликовали на сайте ведомства 25 октября.

Руководитель проекта по мониторингу качества соковой продукции Российского союза производителей соков Людмила Хомич отметила, что содержащиеся в напитке вещества благотворно влияют на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, в его составе есть ликопин, снижающий уровень холестерина и улучшающий общее состояние кровеносных сосудов.

При выборе этого продукта в первую очередь стоит обратить внимание на информацию, указанную на упаковке. Здесь обязательно должны содержаться данные о составе, объеме, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, производителе, пищевой ценности, рекомендациях и возможных ограничений по употреблению.

Роскачество дало советы по выбору томатного сока

В службе рассказали, что томатный сок может быть восстановленный или прямого отжима. Так, первый делают из концентрированного томатного сока или пюре, а второй — из свежих помидор. Если производитель добросовестный, то вне зависимости от способа изготовления напиток будет вкусным и, главное, полезным.

В Роскачестве также рекомендовали обратить внимание, есть ли в составе соль, сахар или пряности. Важна и целостность упаковки, которая может быть изготовлена из стекла, пластика или многослойного картона.

Роскачество дало советы по выбору томатного сока

Как сказано в пресс-релизе, служба хочет провести исследования томатного сока, который продается в России. Специалисты отберут 15 торговых марок и проверят из по 30 показателям качества и безопасности. Кроме этого, будет сверен реальный состав продукта с указанным на упаковке.

«Одним из важных векторов исследования станет проверка распространенного потребительского мнения о том, действительно ли пакетированный томатный сок производят из порошка и «химии» с добавлением красителей и ароматизаторов», — указали в Роскачестве.

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Автор: Анна Манц
#роскачество #напиток #томаты

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