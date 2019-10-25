Медведев одобрил просьбу Матвинеко выделить деньги на ремонт больнице в Тынде

Больнице в Тынде выделят 170 миллионов рублей на капитальный ремонт по просьбе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает «Парламентская газета».

Ранее в Совете Федерации выступил житель Тынды, Герой Соцтруда Иван Варшавский. Он рассказал о проблемах с местным здравоохранением. Выяснилось, что в медучреждении не хватает специалистов, а на ремонт больницы выделено в пять раз меньше средств, чем требуется. На обращение отреагировала Матвиенко, пообещав взять ситуацию под контроль.

Позже в Совфед обратился губернатор Амурской области Василий Орлов с просьбой посодействовать решению проблемы. Регион выделил на ремонт более 34 миллионов рублей, но всего требуется 205 миллионов рублей. Без помощи федерального Центра не обойтись, отмечал он.

Валентина Матвиенко направила запрос главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой выделить в следующем году 170,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта больницы в Тынде. Медведев одобрил предложение Матвиенко.

По словам главы Комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, отклик председателя кабмина был оперативным. Он отметил, что палата регионов проконтролирует, чтобы деньги поступили в Амурскую область, а затем на них реконструировали больницу.

Сегодня к медицинскому учреждению прикреплено почти 32 тысячи человек, а в круглосуточном и дневном стационаре находится всего лишь 269 коек. Больница расположена в 840 километрах от Благовещенска. Капитальный ремонт должен повысить доступность и качество медпомощи, сказано в письме Матвиенко Медведеву.