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9:59   25 Октября 2019
Весь мир

Всеобщая забастовка проходит в Италии

Всеобщая забастовка проходит в Италии

Итальянские профсоюзы в транспортной, образовательной и медицинской сферах объявили в пятницу, 25 октября, всеобщую забастовку. Работники государственного и частного секторов недовольны условиями и оплатой труда.

В первую очередь забастовка отразится на работе транспорта. В Риме предупредили о возможных перебоях электроснабжения, будет ограничена работа коммунальных служб. Бастуют работники метрополитена, наземного транспорта, образовательных учреждений и музеев. 

Итальянская авиакомпания Alitalia отменила около 240 рейсов, включая перелеты из Рима в Москву, из Рима в Петербург и наоборот.

В стачке участвуют сотрудники национальной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato. Из-за этого расписание региональных поездов было изменено, а некоторые из них отменены.

Кроме того, по информации газеты Corriere della Sera, в пятницу не будет гарантировано предоставление несрочных медицинских услуг.

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Автор: Виктория Разумовская
#италия #забастовка #общество

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