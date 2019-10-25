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Депутат Госдумы предложил ограничить показ рекламы в кинотеатрах 10 минутами
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9:43   25 Октября 2019
Весь мир

Бриллиант весом 50 карат украли на выставке в Японии

Бриллиант весом 50 карат украли на выставке в Японии

Бриллиант весом 50 карат был украден в пятницу, 25 октября, на выставке-продаже ювелирных изделий в японской Йокогаме. Об этом сообщает Japan Times, ссылаясь на Kyodo.

По информации СМИ, стоимость украденного бриллианта составляет 200 миллионов иен или 1,8 миллиона долларов. Пропажу драгоценного камня обнаружил представитель компании. По его словам, стенд кто-то вскрыл, потому что за час до происшествия камень был на месте. 

Кроме бриллианта на стенде больше ничего не пропало. Правоохранители просмотрели записи с видеокамер и увидели, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в окружении нескольких женщин. Связано ли это с кражей сейчас выясняет полиция. Сотрудники правоохранительных органов расследуют и другие обстоятельства дела.

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Автор: Софья Белоцерковская
#япония #кража #бриллианты

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