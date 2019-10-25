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10:22   25 Октября 2019
Весь мир

Генконсульство РФ предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

Генконсульство РФ предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

Генеральное консульство РФ в Гонконге напомнило россиянам о необходимости соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей, в связи с запланированными в городе в ближайшие три дня новыми демонстрациями.

Предупреждение опубликовано на странице российского Генконсульства в социальной сети Facebook.

«По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районах Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui», - говорится в сообщении.

В связи с этим диппредставительство рекомендует воздержаться от посещения мест массового скопления людей в дни проведения митингов, а также советует россиянам при планировании поездок следить за новостями.

Напомним, массовые протесты и беспорядки не утихают в Гонконге с минувшего лета, когда власти предприняли попытку принять закон об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Генконсульство РФ предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

 

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Автор: Александр Люблинский
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