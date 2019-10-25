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 Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности

Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности
9:29   25 Октября 2019
Весь мир

Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности

Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности

Некоторые торговые сети в Южной Корее прекратили продажу вейпов после того, как глава Минздрава страны заявил об их опасности. Об этом сообщает телеканал KBS.

В частности, руководство сети супермаркетов E-Mart заявило о прекращении продажи девяти наименований электронных сигарет. Сеть круглосуточных магазинов GS25 также вывела из продажи четыре бренда.

Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности

Другие торговые сети решили дождаться официальных результатов экспертизы, которая должна проверить жидкости для вейпов на вещества, которые вызывают осложнения в работе легких.

В среду, 23 октября, глава Минздрава страны Пак Нын Ху призвал граждан отказаться от вейпов. Он пообещал, что будут проведены необходимые исследования после того, как в Южной Корее и США были зарегистрированы случаи серьезных респираторных заболеваний и смерти.

Напомним, в Штатах дискуссия о влиянии электронных сигарет на организм особенно обострилась после того, как в августе была официально зарегистрирована первая в стране смерть из-за курения вейпа. В Южной Корее первый такой случай зафиксирован в сентябре.

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Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #здравоохранение #электронные сигареты #вейпы

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