Магазины в Южной Корее прекращают продажи вейпов после сообщений об их опасности

Некоторые торговые сети в Южной Корее прекратили продажу вейпов после того, как глава Минздрава страны заявил об их опасности. Об этом сообщает телеканал KBS.

В частности, руководство сети супермаркетов E-Mart заявило о прекращении продажи девяти наименований электронных сигарет. Сеть круглосуточных магазинов GS25 также вывела из продажи четыре бренда.

Другие торговые сети решили дождаться официальных результатов экспертизы, которая должна проверить жидкости для вейпов на вещества, которые вызывают осложнения в работе легких.

В среду, 23 октября, глава Минздрава страны Пак Нын Ху призвал граждан отказаться от вейпов. Он пообещал, что будут проведены необходимые исследования после того, как в Южной Корее и США были зарегистрированы случаи серьезных респираторных заболеваний и смерти.

Напомним, в Штатах дискуссия о влиянии электронных сигарет на организм особенно обострилась после того, как в августе была официально зарегистрирована первая в стране смерть из-за курения вейпа. В Южной Корее первый такой случай зафиксирован в сентябре.