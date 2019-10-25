Сенатор Алексей Пушков считает, что, отклонив предложение фракции левых о смягчении санкций против России, бундестаг спровоцирует новые экономические потери для Германии. Такое мнение член Совфеда высказал в Twitter в пятницу, 25 октября.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага не одобрили идею Политикаоппозиционных партий не продлевать антироссийские санкции, а также о ведении политики кооперации вместо конфронтации с Москвой.

«ФРГ уже потеряла более 100 миллиардов евро в результате санкций. <…> Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели», — написал он.

Как заявил член фракции «Левые» Клаус Эрнст за пять лет действующие санкции «не возымели никакого влияния». Мировая экономика потеряла от антироссийских санкций около 300 миллиардов рублей, сказано в исследовании Кильского института мировой экономики.

Пушков добавил, что Россия занимается ипортозамещением из-за санкций, из-за которого предприятия Германии теряют российский рынок.