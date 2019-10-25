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9:00   25 Октября 2019
Россия

Названы наиболее востребованные в ближайшее время профессии в России

Названы наиболее востребованные в ближайшее время профессии в России

Специалисты ВНИИ труда предполагают, что в ближайшем будущем в России будут наиболее востребованы массовые профессии и специалисты в области управления. Об этом пишет RT.

В их число входят бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Кроме того, останутся востребованными и дефицитные профессии. Например, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства и электромонтер оперативно-выездной бригады.

По мнению эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, ситуация на рынке труда меняется не очень быстро. Однако профессии имеют свойство трансформироваться. У работников появляются новые функции.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #профессии

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