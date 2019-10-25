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9:28   25 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы используют фейки, чтобы натравить США на Турцию в Сирии

Курды-террористы используют фейки, чтобы натравить США на Турцию в Сирии

Одна из лидеров политического крыла курских боевиков («Демократического совета Сирии») Ильхам Ахмед обвинила Турцию в использовании химоружия во время антитеррористической операции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По ее словам, Анкара якобы применила белый фосфор, который запрещен несколькими конвенциями. В качестве доказательств Ахмед предоставила фото, на которых изображены дети с химическими ожогами. Подлинность снимков остается под вопросом. Других доказательств у курдских радикалов нет, поскольку они не могут провести полноценную экспертизу.

Курды-террористы используют фейки, чтобы натравить США на Турцию в Сирии

Обвинения напоминают истерию западных СМИ прошлой весной, когда Сирийская арабская армия (САА), прикрываемая авиацией ВКС РФ, завершала освобождение Восточной Гуты от террористов. Тогда США распространили фейки об использовании хлора и зарина.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что выступление Ахмед, скорее всего, является частью информационной атаки той части политической элиты США, которая против ухода или даже сокращения американского контингента в Сирии. 

«Эта делегация из самопровозглашенного Курдистана, скорее, подыгрывает тем политическим силам в Штатах, которые выступают против вывода войск из САР и за усиления давления на турок», – предположил Рожин.

Американский лидер Дональд Трамп уже неоднократно обещал свернуть кампанию в Сирии, однако его оппоненты всегда пытаются этому помешать. Вероятно, сейчас сценарий тот же. По мнению эксперта, фотографии, которые предоставила Ахмед, фактически ничего не доказывают.

«Возможно, это выступление Ахмед — часть внутриамериканской политической войны, в которой курды используются как способ ударить по Трампу: эти выдуманные обвинения звучат в том контексте, что, мол, глава Белого дома перешел к сотрудничеству с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, который тем временем применяет запрещенный белый фосфор», — отметил журналист.

Однако эта ситуация вряд ли как-то серьезно повлияет на отношения Турции и США, заключил Рожин.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #курды #химоружие

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