Курды-террористы используют фейки, чтобы натравить США на Турцию в Сирии

Одна из лидеров политического крыла курских боевиков («Демократического совета Сирии») Ильхам Ахмед обвинила Турцию в использовании химоружия во время антитеррористической операции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По ее словам, Анкара якобы применила белый фосфор, который запрещен несколькими конвенциями. В качестве доказательств Ахмед предоставила фото, на которых изображены дети с химическими ожогами. Подлинность снимков остается под вопросом. Других доказательств у курдских радикалов нет, поскольку они не могут провести полноценную экспертизу.

Обвинения напоминают истерию западных СМИ прошлой весной, когда Сирийская арабская армия (САА), прикрываемая авиацией ВКС РФ, завершала освобождение Восточной Гуты от террористов. Тогда США распространили фейки об использовании хлора и зарина.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что выступление Ахмед, скорее всего, является частью информационной атаки той части политической элиты США, которая против ухода или даже сокращения американского контингента в Сирии.

«Эта делегация из самопровозглашенного Курдистана, скорее, подыгрывает тем политическим силам в Штатах, которые выступают против вывода войск из САР и за усиления давления на турок», – предположил Рожин.

Американский лидер Дональд Трамп уже неоднократно обещал свернуть кампанию в Сирии, однако его оппоненты всегда пытаются этому помешать. Вероятно, сейчас сценарий тот же. По мнению эксперта, фотографии, которые предоставила Ахмед, фактически ничего не доказывают.

«Возможно, это выступление Ахмед — часть внутриамериканской политической войны, в которой курды используются как способ ударить по Трампу: эти выдуманные обвинения звучат в том контексте, что, мол, глава Белого дома перешел к сотрудничеству с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, который тем временем применяет запрещенный белый фосфор», — отметил журналист.

Однако эта ситуация вряд ли как-то серьезно повлияет на отношения Турции и США, заключил Рожин.