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8:22   25 Октября 2019
Весь мир

Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети

Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети

Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах показана посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ на аэродром и выгрузка военнослужащих.

Согласно данным Минобороны, в Сирию прилетели около 300 военных полицейских из Чечни. Их главной задачей является отвод курдских вооруженных формирований от границы с Турцией, а также обеспечение безопасности и правопорядка.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В документе сказано, что на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» войдет российская военная полиция и сирийские пограничники. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды #военная полиция

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