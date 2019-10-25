Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети

Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах показана посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ на аэродром и выгрузка военнослужащих.

Согласно данным Минобороны, в Сирию прилетели около 300 военных полицейских из Чечни. Их главной задачей является отвод курдских вооруженных формирований от границы с Турцией, а также обеспечение безопасности и правопорядка.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В документе сказано, что на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» войдет российская военная полиция и сирийские пограничники.