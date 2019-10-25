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7:57   25 Октября 2019
Весь мир

США хотят сохранить влияние после завершения операции Турции против курдов-боевиков, уверен эксперт

США хотят сохранить влияние после завершения операции Турции против курдов-боевиков, уверен эксперт

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов прокомментировал в интервью изданию «Слово и дело» заявление президента США Дональда Трампа по Сирии, прозвучавшее после подписания российско-турецкого меморандума.

По его мнению, данные заявления являются акцией для спасения лица США в проигранной ситуации и для того, чтобы иметь для последующих претензий базу. Соколов отметил, что на самом деле вопрос уже решен и все соответствующие документы между Россией и Турцией уже подписаны, план начал реализовываться.

Также эксперт по геополитике заявил, что окончательно оставить Сирию в покое США не могут, поскольку это станет для них равносильным сдаче своих интересов в ближневосточном регионе. Соколов подчеркнул, что Вашингтон имеет свой стратегический план - так называемую карту нового Ближнего Востока, которую публиковала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Сутью этого плана является раздробление арабских государств на небольшие недееспособные государственные организации, и лидером в регионе стал бы Израиль

Эксперт отметил, что сейчас план нарушен. Если Сирия выстоит, то это станет примером для других государств ближневосточного региона.

В ходе переговоров лидеров Турции и России был подписан меморандум, который предусматривает завершение контртеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Документ предполагает дальнейшее патрулирование сирийско-турецкой границы российской военной полицией и сирийской армией. Данные меры нацелены на сохранение территориальной целостности САР.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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