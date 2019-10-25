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 России надоели поучения Запада по ситуации в Сирии, заявил Небензя

России надоели поучения Запада по ситуации в Сирии, заявил Небензя
7:27   25 Октября 2019
Весь мир

России надоели поучения Запада по ситуации в Сирии, заявил Небензя

России надоели поучения Запада по ситуации в Сирии, заявил Небензя

Россия предложила Западу содействие в стабилизации обстановки в Сирии вместо раздачи рекомендаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза ООН по Сирии постпред ФРГ Кристоф Хойсген выступил с критикой в адрес РФ и КНР из-за наложения вето на резолюцию по ситуацию в Идлибе, которую предложили Германия, Бельгия и Кувейт.

Небензя в ответ заявил, что Россия постоянно слышит от стран Запада инструкции о том, что ей нужно делать. Он задался вопросом, что в действительно делают европейские государства для того, чтобы стабилизировать обстановку в Сирии, не считая поучений.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва никого не учит и ни с кем не соревнуется.

«Мы просто делаем», - заявил Небензя

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #оон #небензя

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