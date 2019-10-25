Трое человек погибли в ДТП с пожаром на Кубани
Дорожная авария с пожаром в Крыловском районе Краснодарского края унесла жизни трех человек. Об этом сообщает единая диспетчерская служба района.
По предварительным данным, легковой автомобиль Lada при обгоне перевернулся, вылетел на обочину и загорелся.
В результате ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок. На данный момент их личности не установлены - предполагается, что ребенку 7-8 лет. Достоверно не известно, были ли взрослыми его родственниками.
«Пока не известно, кто из взрослых был в машине - отец ли, мать ли», - сообщил представитель ЕДДС Крыловского района ТАСС.
Официальной информации о причине пожара в отечественном автомобиле пока не поступало.
Ранее сообщалось, что при ДТП в четверг вечером в Башкирии один человек погиб, пятеро пострадали.