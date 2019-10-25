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6:51   25 Октября 2019
Весь мир

Десятки тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Десятки тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Около пяти десятков тысяч жителей американского штата Калифорния будут эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом сообщает издание Deadline.

Пожар под названием Tick («Клещь») уже распространился на площади около полутора тысячи гектаров в округе Лос-Анджелес. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

Две недели назад в Калифорнии из-за природных пожаров эвакуировало около сотни тысяч человек.

В ноябре жертвами масштабных пожаров в эdкалиптовых лесах погибли 85 человек. Были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По данным пожарной службы, причиной возгорания стала линия 'ktrnhjgthtlfxb7 Компания-владелец PG&E выплатит миллиард долларов в качестве компенсации.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #калифорния #лесные пожары

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