Десятки тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Около пяти десятков тысяч жителей американского штата Калифорния будут эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом сообщает издание Deadline.
Пожар под названием Tick («Клещь») уже распространился на площади около полутора тысячи гектаров в округе Лос-Анджелес. Ситуацию усугубляет сильный ветер.
Две недели назад в Калифорнии из-за природных пожаров эвакуировало около сотни тысяч человек.
В ноябре жертвами масштабных пожаров в эdкалиптовых лесах погибли 85 человек. Были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По данным пожарной службы, причиной возгорания стала линия 'ktrnhjgthtlfxb7 Компания-владелец PG&E выплатит миллиард долларов в качестве компенсации.
The fires in #Castaic & #Valverde are contained. Deputies are leaving Castaic area to assist with the #TickFire in #CanyonCountry Pay attention on the road, there are many emergency vehicles responding to assist. Here are some videos from earlier. Read thread, DO NOT BLOCK THE... pic.twitter.com/rb9cAnnPC5— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) October 25, 2019