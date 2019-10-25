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6:07   25 Октября 2019
Весь мир

США не смогли спасти курдов-террористов во время провальной кампании в Сирии, заявил депутат

США не смогли спасти курдов-террористов во время провальной кампании в Сирии, заявил депутат

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников в интервью агентству iReactor объяснил решение США снять с Турции санкции на фоне подписанного Анкарой и Москвой меморандума и турецкой операции против курдских боевиков.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа о том, что курды сохранили свои жизни лишь благодаря усилиям Вашингтона, не соответствуют действительности. Депутат отметил, что ключевую роль в урегулировании ситуации на севере Сирии сыграла именно Россия.

Калашников отметил, что в ситуации, когда снимаются только те санкции, которые были введены из-за антитеррористической операции Турции, Трампу стоило бы поблагодарить Россию за решение данного вопроса.

«Почему сейчас? Да потому что сейчас только договорились. Потому что Америка оказалась вытеснена, в том числе они поняли, что им там, за много тысяч миль, нечего делать», - заявил парламентарий.

Депутат Госдумы РФ также не исключил, что решение о частичном выводе войск на фоне операции Анкары Трамп принимал, исходя обещаний в рамках предвыборной  кампании, а также из-за понимания, что американские войска находятся в Сирии незаконно.

По мнению Калашникова, к американской стороне наконец-то пришло осознание, что они тратят огромные деньги впустую.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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