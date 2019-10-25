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 Около трехсот российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около трехсот российских военных полицейских прибыли в Сирию
5:41   25 Октября 2019
Весь мир

Около трехсот российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около трехсот российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около трех сотен российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести отряды курдских боевиков от границы с Турцией. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что около 300 военнослужащих подразделения военной полиции РФ, дислоцированного в Чечне, с аэродрома в Северной Осетии прибыли в Сирию для выполнения выполнения спецзадач.

Военная полиция приступит к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, патрулирования, а также оказания содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Минобороны РФ отмечает, что в сирию прибыли наиболее подготовленные военные, которые обладают опытом подобных операций и прошедшие обучение во владикавказском Центре военной полиции.

Военную операцию против курдов-террористов Турция проводила с 9 по 22 октября. Операция закончилась после подписания российско-турецкого соглашения. Меморандум  регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #российская военная полиция

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