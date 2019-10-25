России «придется» прокачивать газ через Украину, заявил украинский чиновник

«Газпрому» из-за контрактных обязательств «придется» в 2020 прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему, заявил зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, Киев в своих прогнозах также якобы учитывает объем хранящегося в своих хранилищах газа и введение в эксплуатацию «Северного потока-2».

Украинский чиновник отметил, что с учетом этих факторов, «Газпрому» для выполнения обязательств якобы придется прокачать через Украину по меньшей 50 миллиардов кубометров газа. При этом он отметил, что возможно «временное» прекращение транзита, к чему в Киеве готовятся.

Россия, Еврокомиссия и Украина проводят трехсторонние консультации о газовом транзите после 2019 года, когда нынешние контракты завершатся.