США направят в Сирию 500 солдат для защиты захваченных курдскими боевиками нефтезаводов

США рассматривают сценарий размещения на северо-востоке Сирии для охраны нефтяных месторождений пятисот американских военных. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Данный сценарий также предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков Abrams.

По данным газеты, новая концепция означает, что Вашингтон видоизменил свои задачи и вместо борьбы с террористами ИГ сосредоточится на охране нефтеносных районов. WSJ отмечает, что США рассматривают месторождения в качестве возможного рычага влияния на переговорах по САР.

Телеканал FoxNews в свою очередь заявляет, что тяжелая американская техника может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. При этом издание Washington Post добавляет, что танки могут быть направлены туда в сопровождении гусеничных платформ «Брэдли».

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США направят дополнительные средства и силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ.

Курдские боевики, подчинив за годы войны в Сирии местное арабское население и подружившись с террористами «Исламского государства», получили контроль над ключевыми центрами нефтедобычи в Сирии

террористическая группировка, запрещена в РФ), получили контроль над ключевыми центрами нефтедобычи в Сирии. Курдские боевики с осени 2017 года наладили целую нелегальную контрабанду жизненно необходимых для сирийцев энергоресурсов.