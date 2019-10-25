Минфин и ЦБ определили главные параметры новой пенсионной системы

Министерство финансов РФ и Банк России основными параметрами гарантированного пенсионного плана, сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к разработчикам законопроекта источники.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ разработал новый законопроект с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Главным его положением является исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Предполагается, что администрирование взносов россиян в ПФР будет производиться через централизованную систему «пенсионный администратор». Источники агентства сообщают, что на данный момент система практически готова.

Согласно разработке ведомства, работодатель будет обязан сообщать только процент зарплаты, который будет перечисляться в фонд. Однако знать, в какой пенсионный фонд будет зачисляться выплата, компания не будет.

Среди предлагаемых новшест также есть предоставление возможности россиянам самим решать, в каких фондах они хотят производить накопление или отказаться от перехода в систему ГПП. Информация о всех перечислениях на пенсионный счет будет напоминать онлайн-банк с СМС-информированием.