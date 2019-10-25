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США направят в Сирию 500 солдат для защиты захваченных курдскими боевиками нефтезаводов

 Южная Корея откажется от статуса развивающейся страны в ВТО

Южная Корея откажется от статуса развивающейся страны в ВТО
4:00   25 Октября 2019
Весь мир

Южная Корея откажется от статуса развивающейся страны в ВТО

Южная Корея откажется от статуса развивающейся страны в ВТО

Южная Корея приняла решение об отказе от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации  Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что решение было принято в качестве уступки Вашингтону, который требует реформирования организации.

Южная Корея сохраняла статус развивающейся страны с 1995 года, чтобы защитить свою сельхозпродукцию на рынке.

В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят положить конец практике ВТО по «снисходительному отношению» к Китаю и другим развивающимся странам. Он обязал американского представителя на торговых переговорах использовать все доступные методы для того, чтобы добиться от ВТО того, чтобы члены организации более не претендовали на статус развивающихся стран, если их экономический потенциал указывает на то, что им не нужны преференции.

Развивающиеся страны, которые не считаются конкурентоспособными с развитыми странами, получают больше преимуществ в спорах в рамках ВТО.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #вто

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