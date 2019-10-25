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Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

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3:50   25 Октября 2019
Весь мир

США хотят выставить победу Турции над курдами-террористами своей заслугой, заявил эксперт

США хотят выставить победу Турции над курдами-террористами своей заслугой, заявил эксперт

Генеральный директор Института политических исследований, член Совет по внешней и оборонной политике и сопредседатель Совета по нацстратегии Сергей Марков в интервью «Политэксперту» рассказал о стремлении США повторять российские инициативы в Сирии.

По его мнению, существует тенденция круговорота. В частности, когда Россия стала бороться с ИГ и разгромила боевиков, США решили перетянуть одеяло на себя. Эксперт отметил, что пытаясь повторить успех РФ, США захватили варварским способом два города, что привело к гибели десятка тысяч человек. После этого Вашингтон присвоил себе победу над боевиками.

Марков отметил, что такая же ситуация случилась и во Вторую мировую. Он отметил, что США преувеличили свой вклад в победу, из-за чего на Западе многие уверены, что мир от Гитлера защитила именно Америка.

По мнению эксперта, Трамп сейчас повторяет аналогичные действия: Россия разрешила конфликт на севере Сирии, и президент США старается присвоить

«Российская сторона выступила как честный брокер. Россия дала возможность заключить компромисс и тем самым добилась успешного разрешения. Было найдено очень умное и тонкое решение», - отметил Марков.

22 октября в Сочи прошли  переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Целью встречи было разрешение сложной ситуации в Сирии. По итогам встречи был подписан меморандум.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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