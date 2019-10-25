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Анкара сохранит право на самозащиту в зоне операции «Источник мира», заявил постпред Турции

Анкара сохранит право на самозащиту в зоне операции «Источник мира», заявил постпред Турции

 Турция, Россия и США помешали появлению террористического государства, заявил постпред Турции в ООН

Турция, Россия и США помешали появлению террористического государства, заявил постпред Турции в ООН
3:09   25 Октября 2019
Весь мир

Анкара сохранит право на самозащиту в зоне операции «Источник мира», заявил постпред Турции

Анкара сохранит право на самозащиту в зоне операции «Источник мира», заявил постпред Турции

Турция оставляет за собой право на самозащиту на территории проведения операции «Источник мира» в Сирии, заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза, посвященном обстановке в САР.

Турецкий дипломат сообщил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону от террористов, чья активность могла сохраниться в зоне операции. Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган многократно заявлял, что Анкара не потерпит террористической активности близ своих границ.

Синирлиоглу отметил, что террористы могут принимать различные формы и названия, могут применять различные стратегии. По его словам, по этой причине бдительность Анкары перед лицом терроризма сохранится на прежнем уровне.

«Наша приверженность борьбе не дрогнет ни на секунду», - заявил он.

Антитеррористическая операция Анкары «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии. Ее целью являлась борьба с террористическими формированиями курдов и боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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