Анкара сохранит право на самозащиту в зоне операции «Источник мира», заявил постпред Турции

Турция оставляет за собой право на самозащиту на территории проведения операции «Источник мира» в Сирии, заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза, посвященном обстановке в САР.

Турецкий дипломат сообщил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону от террористов, чья активность могла сохраниться в зоне операции. Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган многократно заявлял, что Анкара не потерпит террористической активности близ своих границ.

Синирлиоглу отметил, что террористы могут принимать различные формы и названия, могут применять различные стратегии. По его словам, по этой причине бдительность Анкары перед лицом терроризма сохранится на прежнем уровне.

«Наша приверженность борьбе не дрогнет ни на секунду», - заявил он.

Антитеррористическая операция Анкары «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии. Ее целью являлась борьба с террористическими формированиями курдов и боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).