Турция, Россия и США помешали появлению террористического государства, заявил постпред Турции в ООН

Совместные усилия России, Турции и США позволили не допустить появления на севере Сирии курдского террористического государства. Об этом заявил турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.

Дипломат заявил, что после успешного завершения дипломатических усилий Турция решила прекратить операцию «Источник мира» 22 октября. Он отметил, что Анкара хотела бы поблагодарить американских и российских друзей за признание законных беспокойств Турции по поводу безопасности и готовности работать против РПК и «Сил народной самообороны» (SDF).

Синирлиоглу отметил, что совместные усилия стороны не позволили появиться террористическому государству на севере Сирии. По его словам, это могут быть не для всех хорошие новости, однако данные меры является важным шагом в направлении установления безопасности в САР.

Анкара 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков, целью которой являлось создание буферной зоны. 17 октября США и Турция договорились о приостановке боевых действий, чтобы курдские отряды покинули район. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии.