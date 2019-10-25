Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

Минобороны США направят дополнительные средства и силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, американские ВС «укрепляют свои позиции», координируя свои действия с курдскими боевиками.

В сообщении Пентагона говорится, что дополнительными силами и средствами укрепляется предотвращение возвращения данных нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих субъектов.

«Демократические силы Сирии» (SDF), подчинив за годы войны в Сирии местное арабское население и подружившись с террористами ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), получили контроль над ключевыми центрами нефтедобычи в Сирии. Курдские боевики с осени 2017 года наладили целую нелегальную контрабанду жизненно необходимых для сирийцев энергоресурсов.