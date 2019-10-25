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 Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

 Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии
Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

 Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии
1:48   25 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии в ходе военной операции на северо-востоке САР. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, в ходе операции «Источник мира» погибли семь военных, 95 получили ранения.

Также он заявил, что со стороны национальной армии Анкара насчитает 96 погибших и 374 пострадавших. Также погибли 20 мирных сирийских граждан, отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара намере построить школы и больницы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии..

Переговоры по сирийскому урегулированию прошли во вторник. Итогом встречи стало превращение военной операции Турции «Источник мира», проходившей с 9 октября. Она была направлениа против курдо-террористов, а также боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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