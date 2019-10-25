Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии в ходе военной операции на северо-востоке САР. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, в ходе операции «Источник мира» погибли семь военных, 95 получили ранения.

Также он заявил, что со стороны национальной армии Анкара насчитает 96 погибших и 374 пострадавших. Также погибли 20 мирных сирийских граждан, отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара намере построить школы и больницы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии..

Переговоры по сирийскому урегулированию прошли во вторник. Итогом встречи стало превращение военной операции Турции «Источник мира», проходившей с 9 октября. Она была направлениа против курдо-террористов, а также боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).