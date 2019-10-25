Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

 Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии
Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

 Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

 Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии
Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

 Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии
1:23   25 Октября 2019
Весь мир

Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии, заявил Эрдоган

Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии, заявил Эрдоган

Турция намерена построить школ и больницы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, котору ранее занимали курды-террористы. Об этом заявил турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган уточнил, что Анкара таким образом обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев из Турции на родину.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила на севере Сирии с 9 по 22 октября. Ее цель заключалась в борьбе с курдами-террористами и боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Во время переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны подписали меморандум, который подразумевает ввод сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира»,

Накануне российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...