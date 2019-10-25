Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии, заявил Эрдоган

Турция намерена построить школ и больницы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, котору ранее занимали курды-террористы. Об этом заявил турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган уточнил, что Анкара таким образом обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев из Турции на родину.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила на севере Сирии с 9 по 22 октября. Ее цель заключалась в борьбе с курдами-террористами и боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Во время переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны подписали меморандум, который подразумевает ввод сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира»,

Накануне российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.