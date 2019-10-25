Небензя порекомендовал США тратиться на более полезные цели, чем поддержка «Белых касок»

США могла бы потратить деньги на более благотворительные цели в Сирии, чем поддержка «Белых касок». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что американская администрация выделит 4,5 миллиона долларов сирийскому отделению «Белых касок».

Российский дипломат отметил, что данная инициатива является «неверным применением средств». По его словам, их можно было бы потратить на гораздо более благородные и полезные цели для сирийских граждан.

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» заслужили неоднозначную репутацию у мирового сообщества. Официально они занимаются тем, что предоставляют медпомощь мирным жителям Сирии, однако в Москве утверждают, что «белые каски» продвигают политические интересы запада.

В частности, Минобороны РФ обвинило НКО в фальсификации химических атак, предоставив их США и их союзникам повод для агрессии против Дамаска.