Турция потребует от США передачи Анкаре главнокомандующего курдов-боевиков, заявил Эрдоган

Анкара рассчитвает, что Вашингтон передаст Турции главнокомандующего коалицией курдских боевиков «Силы демократической Сирии» Мазлюма Абди (SDF). Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По его словам, США должны выдать Турции внесенного в «красный бюллетень» Мазлюма Абди. Он отметил, что министерство Турции подготовит необходимые документы для проведения соответствующего запроса.

Турецкий президент также раскритиковал ряд стран, лидеры который ранее провели переговоры с Абди. Так, в четверг президент США Дональд Трамп пообщался с с главнокомандующим SDF. По итогам беседы он заявил, что «действительно получил удовольствие от разговора».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Абди в ближайшее время может отправиться в Соединенные Штаты. Сейчас курды и Вашингтон обсуждают этот вопрос.

Главарь SDF Мазлюм Абди (настоящее имя - Ферхат Абди Шахин) является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем. Данная организация признана террористической не только в Турции, но во многих других странах, в том числе и в США. В 1990 году он действовал в ее составе в Сирии, а позже - в Турции.