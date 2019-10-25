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Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

 Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

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Пентагон направит в Сирию силы на защиту нефтяных месторождений, захваченных курдами-террористами

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 Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии

Эрдоган сообщил о потерях Турции во время военной операции в Сирии
0:55   25 Октября 2019
Весь мир

Турция потребует от США передачи Анкаре главнокомандующего курдов-боевиков, заявил Эрдоган

Турция потребует от США передачи Анкаре главнокомандующего курдов-боевиков, заявил Эрдоган

Анкара рассчитвает, что Вашингтон передаст Турции главнокомандующего коалицией курдских боевиков «Силы демократической Сирии» Мазлюма Абди (SDF). Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По его словам, США должны выдать Турции внесенного в «красный бюллетень» Мазлюма Абди. Он отметил, что министерство Турции подготовит необходимые документы для проведения соответствующего запроса.

Турецкий президент также раскритиковал ряд стран, лидеры который ранее провели переговоры с Абди. Так, в четверг президент США Дональд Трамп пообщался с с главнокомандующим SDF. По итогам беседы он заявил, что «действительно получил удовольствие от разговора».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Абди в ближайшее время может отправиться в Соединенные Штаты. Сейчас курды и Вашингтон обсуждают этот вопрос.

Главарь SDF Мазлюм Абди (настоящее имя - Ферхат Абди Шахин) является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем. Данная организация признана террористической не только в Турции, но во многих других странах, в том числе и в США. В 1990 году он действовал в ее составе в Сирии, а позже - в Турции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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