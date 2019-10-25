Песков ответил на заявления Трампа о заслугах США в урегулировании в Сирии пословицей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки американского лидера присвоить заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, вспомнил пословицу о том, что у «победы много отцов».

Песков сказал журналистам о том, что всем известно, что «поражение всегда сирота, тогда как у победы много отцов».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что стремление Вашингтона сейчас представляют собой сейчас «не совсем кратчайшую линия между пунктами А и Б». Он подчеркнул, что это «не совсем прямая линия», которая «имеет тенденцию к внезапным варьированиям и неожиданным изменениям направлений».

По словам Пескова, по этой причине сейчас многие страны, в том числе и Россия, очень трудно объяснить мотивы, которыми в Вашингтоне руководствовались при принятии решения.

Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию с 9 по 22 октября. Ее целью являлась борьба с раннее поддерживаемыми США курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Позже Вашингтон и Анкара договорились о 120 часовом перемирии, в ходе которого курдские боевики должны покинуть 30-кимелотрвую буферную безопасную зону.

Во вторник, когда договор иск, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они приняли меморандум о взаимопонимании между сторонами. В первую очередь, стороны подвердили «сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии», а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Позже в Турции заявили, что достигнутые в Сочи договоренности не зависят от соглашения Анкары и Вашингтона. При этом администрация Эрдогана заявила, что достигнутое в Сочи соглашение «знаменует начало новой эры» в двусторонних отношениях.

Новости о российско-турецких переговорах американская сторона оценила неоднозначно. Президент США Дональд Трамп, который в начале операции пообещал полностью уничтожить турецкую экономику, принял решение о снятии всех санкции. При этом Вашингтон призвал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с РФ по Сирии.