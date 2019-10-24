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22:51   24 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

США должны передать Анкаре главнокомандующего курдской группировки «Сил демократической Сирии» (SDF) Мазлюма Абди, поскольку правительство Турции считает его террористом. Такое заявление сделал лидер страны Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ в четверг, 24 октября. 

«Соединенные Штаты должны выдать Турции внесенного в «красный бюллетень» террориста под кодовым прозвищем Мазлюм», — сказал глава государства. 

Эрдоган уточнил, что министерство юстиции подготовит всю необходимую для этой процедуры документацию. Кроме этого, турецкий лидер в ходе эфира раскритиковал страны, главы которых проводили переговоры с Абди. Речь шла в том числе об Америке. 

В четверг с главнокомандующим курдской группировки SDF переговорил глава Белого дома Дональд Трамп. По результатам встречи президент США заявил, что получил удовольствие от разговора с генералом. 

Мазлюма Абди возглавляет SDF. Известно, что его настоящее имя Ферхат Абди Шахин. Он является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана уже 20 лет. Командир курдских террористов вступил в группировку в 1990 году, действуя в ее составе в САР, за что был неоднократно задержан властями арабской республики. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #эрдоган #политика #трамп #общество #весь мир

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