Итоги саммита Россия – Африка наметили шаги к стабилизации в Ливии и Судане

Первый саммит Россия-Африка, проходивший в Сочи с 23 по 24 октября завершился. Страны-участницы, Россия – хозяйка мероприятия и сопредседательствовавший Египет подводят итоги плодотворной работы.

Как сообщает в четверг вечером Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня», гостями саммита стали главы государств и правительств, а также министры 43 африканских государств (из 54), и более шести тысяч представителей 104 стран мира, в том числе, из ведущих стран Европы, США, Канады и Австралии.

Как заявил президент России Владимир Путин в ходе двухдневного саммита была успешно достигнута ключевая цель мероприятия – переход сотрудничества России и стран Африки на новый уровень. По словам российского лидера, мероприятие в Сочи, прошедшее в дружественной и душевной атмосфере, открыло в отношениях Москвы и африканского континента новую страницу.

В ходе саммита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи. В частности, как сообщает издание, компания «Росгеология» договорилась с суданской провинцией Нил совместно изучать геологический потенциал региона.

«В соответствии с подписанным документом, приоритетными направлениями сотрудничества сторон будут систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу провинции Нил, геологический мониторинг окружающей среды, составление моделей рудных полей и организация контроля добычи минеральных ресурсов», - приводит ФБК сообщение компании.

При этом официальный представитель российского президента Дмитрий Песков рассказал, что одной из тем на переговорах Владимира Путина и президента Судана стало военно-техническое сотрудничество.

Россия, как заявил Путин, продолжит оказывать Судану поддержку с целью нормализовать ситуацию в этой африканской стране. По словам российского лидера, формирование Верховного совета Судана и подписание конституционной декларации стали первыми шагами к стабилизации обстановки.

Также на саммите в Сочи побывал Абдель Хади аль-Хувейдж – министр иностранных дел и международного сотрудничества ливийского временного правительства в Тобруке. Он заявил, что временное правительство Ливии готово к проведению в стране свободных выборов и формированию правительства народного единства.

По словам министра, Триполи – столица Ливии, захваченная Правительством национального согласия, превратилась в тюрьму, и антитеррористическая операция, которую под командованием маршала Халифы Хафтара проводит Ливийская национальная армия, поддерживается народом страны и необходима, чтобы вернуть единство и верховенство закона на всю территорию Ливии.

«Основная цель – освобождение столицы. Никто не хочет управлять ливийцами силой оружия. Мы хотим, чтобы закончилась террористическая деятельность. После этого пойдем на примирение. На создание правительства народного единства, на проведение свободных выборов», - подчеркнул министр, говоря о приоритетах временного правительства Ливии.

Со своей стороны, российский президент Владимир Путин отметил, что разразившийся в Ливии кризис стал возможен, благодаря безответственной политике ряда государств, извративших резолюцию ООН.

Подводя итоги двухдневного российско-африканского саммита, журналисты отмечают ряд интересных моментов. Например, в ходе пленарного заседания в четверг, 24 октября, каждый из более чем 40 глав государств, получил возможность высказаться.

Также запомнилась шутка Владимира Путина, о «нескромном поведении» президента Маврикия, который заявил, что Россия поднялась на 28-ое место в рейтинге Doing Business-2020. Российский лидер в ответ напомнил, что Россия на 28-ой строчке рейтинга как раз заняла место Маврикия, который перескочил на 13-ую строчку.

В целом как отмечают все участники саммита Россия – Африка, мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, которая была создана не только взаимным настроем на сотрудничество, но и благодаря продуманной до мелочей организации форума.