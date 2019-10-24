Путин и Эрдоган использовали карты Сирии при обсуждении меморандума

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган более шести часов работали над меморандумом по ситуации в Сирии. Детали встречи раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 24 октября.

По словам Пескова, лидеры России и Турции сидели около двух с половиной часов сидели в присутствии переводчиков. Он подчеркнул, что Путин и Эрдоган во время обсуждения документа смотрели карты Сирии, чтобы разобраться во всех деталях.

«Скажем так: они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее», — ответил Песков на вопрос журналистам.

Затем к главам государств были приглашены министры обороны вместе с другими специалистами. Кроме этого, поручения получили и министры иностранных дел, севшие составлять «болванку» текста документа. Далее сами лидеры вносили изменения, затем они согласовывались на уровне министров иностранных дел на русском, турецком и английском языках. В конце сверялись тексты. Все это продолжалось более шести часов, напомнил Песков.

Российский лидер и его турецкий коллега 22 октября заключили меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Документ состоит из 10 пунктов. Он призван урегулировать ситуацию в Сирии. По результатам шестичасовых переговоров в Сочи лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными.