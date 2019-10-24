Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы 

Договоренности, достигнутые Россией и Турцией по сирийскому урегулированию соответствуют интересам европейских стран.

Об этом в четверг заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией, заключенный по итогам проведенных в Сочи переговоров президентов РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В документе, в частности, был прописан ввод с полудня 24 октября подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами проведения Турцией операции «Источник мира» для контроля за выводом из 30-километровой буферной зоны курдов-террористов.