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Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

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Турция рассчитывает получить от США главнокомандующего SDF

 Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

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Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы

Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы

 Лавров обсудил с Маасом ситуацию в Сирии после операции Анкары против курдов-террористов

Лавров обсудил с Маасом ситуацию в Сирии после операции Анкары против курдов-террористов
22:23   24 Октября 2019
Весь мир

Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы

Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы

Договоренности, достигнутые Россией и Турцией по сирийскому урегулированию соответствуют интересам европейских стран.

Об этом в четверг заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией, заключенный по итогам проведенных в Сочи переговоров президентов РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В документе, в частности, был прописан ввод с полудня 24 октября подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами проведения Турцией операции «Источник мира» для контроля за выводом из 30-километровой буферной зоны курдов-террористов.

«Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой республики, и тем самым мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы, - заявил Песков журналистам, отметив, что Европу достигнутые договоренности должны удовлетворять.

Песков заявил, что договоренности РФ и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы 

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Автор: Александр Люблинский
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