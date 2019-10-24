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Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

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21:56   24 Октября 2019
Россия

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Поклонская призвала Украину взять курс на сближение с Россией

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала Украину оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Москвой. Об этом 24 октября, в четверг, пишет РИА Новости. 

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что Киев готов к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над российским полуостровом. 

Комментируя ситуацию с Крымом, Поклонская заявила: невозможно вернуть то, что никогда тебе не принадлежало по-настоящему. 

«Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее», — цитирует агентство слова зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя одобрили вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине. При этом Киев до сих считает Крым своим, но называет его временно оккупированной территорией. Президент РФ, комментируя вопрос Крыма, заявил, что эта тема закрыта навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #поклонская #общество

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