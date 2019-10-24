- Лавров обсудил с Маасом ситуацию в Сирии после операции Анкары против курдов-террористов

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел телефонные переговоры со своим германским коллегой Хайко Маасом, обсудив с ним сирийское урегулирование в свете проведенной Турцией военной операции против курдов террористов и начала работы Конституционного комитета.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, отмечая, что переговоры состоялись по инициативе германской стороны. Как отмечается, министры обсудили также прошедшие в Сочи переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был подписан российско-турецкий Меморандум о взаимопонимании.

«Подтвержден взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом», - добавили в ведомстве.

По мнению Лаврова и Мааса начало работы сирийского Конституционного комитета под эгидой ООН может стать одним из значимых шагов в деле урегулирования кризиса в Сирии и запуска там политического процесса.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проводилась Турцией в северных приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября с целью ликвидировать террористическую угрозу, исходящую от курдских вооруженных бандформирований и боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки).

22 октября после шестичасовых переговоров в Сочи Путин и Эрдоган подписали соглашение, предполагающее сохранение 30-километровой зоны безопасности и ее совместное патрулирование, после чего Лавров сообщил, что Анкара прекращает военную операцию «Источник мира». Также в меморандуме было прописано введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами проведения операции «Источник мира» с 12.00 23 октября, которые окажут содействие выводу курдских бандформирований.

По словам замглавы МИД России Сергея Волошина, в четверг 24 октября положения меморандума об отводе курдских боевиков за пределы буферной зоны на сирийско-турецкой границе уже выполняются.

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