Экс-сенатор и депутат раскритиковали челябинскую епархию из-за слов о «Джокере»

В Челябинске священнослужители обратились к местным жителям с просьбой уберечь подростков от празднования Хэллоуина из-за опасности недавно вышедшего фильма «Джокер». Священники всерьез беспокоятся, что молодые люди решат отпраздновать канун Дня всех святых в костюмах главного героя социальной драмы. Более того челябинская епархия считает, что для России такой протест подразумевает разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности».

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, беседуя с «Политикой Сегодня», пускай и не смотрел «Джокера», но крайне несогласен с мнением челябинской епархии. По мнению парламентария, российскую государственность может разрушить только дурость, но никак не фильм.

«Российскую государственность уже ничего не разрушит, ничто кроме дурости. Если люди хотят праздновать Хэллоуин, то нужно убедить их в том, почему его лучше не праздновать, не запрещать. Вот эти все запреты они очень плохо заканчиваются. Почему не любят многих депутатов? Почему не любят некоторых представителей церкви? Потому что они что-то хотят запрещать. Идея — убедить. Они [священники] же откуда-то это взяли! Они же откуда-то решили, что люди пойдут отмечать Хэллоуин. Идея — объяснение почему этого не надо делать. Чиновники разучились общаться с людьми. Вот вы Петербурге, он в Челябинске и благодаря тому, что он сказал это в Челябинске, люди могут выйти на улице в Петербурге из солидарности. Это дурость и глупость», — возмутился Ионин.

С Иониным согласился и экс-сенатор, адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин. По словам политика, мракобесная позиция челябинских священников больше разрушает российскую государственность и духовную идентичность нежели фильм о главном злодее Готэма.

«Россия — светское государство, и таким и должно остаться, а попытка представителей одной из религий диктовать обществу в ультимативной форме нормы этики или правила бытового поведения неприемлемы в принципе. Скорее, подростков стоит уберечь от подобных челябинских священнослужителей, которые своими заявлениями напоминают даже не джокеров, а банальных шутов», — добавил Добрынин.

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