Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Россию в день рождения

Российский лидер Владимир Путин надеется на активизацию экономических связей с Руандой. Он поблагодарил лидера африканской страны Поля Кагаме за приезд на саммит Россия-Африка Сочи в свой день рождения.

На встрече с коллегой Путин назвал прошедший экономический саммит «хорошей возможностью обсудить перспективы двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальным вопросам». Речь идет, в частности, о текущем председательстве Руанды в Восточноафриканском сообществе.

По словам Путина, в 2018 году двусторонний товарооборот вырос на треть. Серьезный импульс в этом плане должно придать участие представителей Руанды в экономическом форуме Россия — Африка.

Отдельно президент поблагодарил Кагаме за его приезд в Россию в день рождения. Он пожелал лидеру африканской страны здоровья, благополучия и успехов. Кагаме поблагодарил российского президента за поздравления.

«Мы смогли установить хорошие отношения между нашими странами», — отметил Кагаме.

Он поздравил Путина с успешным проведением первого саммита Россия — Африка.