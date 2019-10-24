Путин назвал Гвинею давним и надежным другом РФ в Африке

Товарооборот между Россией и Гвинейской республикой демонстрирует многократный рост. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября.

Глава российского государства с удовлетворением отметил, что товарооборот между РФ и Гвинеей с 2017 года вырос более чем в семь раз. А с января по июль 2019 года — еще в два с половиной раза. Такие данные президент РФ привел на встрече с коллегой Альфой Конде.

«Надо добиться того, чтобы и в абсолютных цифрах это соответствовало нашим возможностям», — добавил российский лидер.

В ходе встречи на полях саммита Россия — Африка Путин назвал Гвинею «давним и надежным другом» РФ. Республика поддерживает российские инициативы в международных структурах и совместную работу на международной арене. Москва высоко ценит это, сказал президент.

Российский лидер напомнил, что в Гвинее при содействии СССР был построен мощный бокситодобывающий комплекс, реконструированы железные дороги и построены сети автодорог, а также возведены столичный университет и аэропорт. Путин подчеркнул, что страны тесно сотрудничают и на современном этапе отношений.

При этом Конде отметил, что Россия со времен СССР идет рука об руку с его страной, защищает ее и покровительствует. Он попросил президента Путина провести встречу один на один для обсуждения ряда вопросов. В свою очередь, российский лидер ответил, что сделает это «легко и с удовольствием».