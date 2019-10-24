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20:53   24 Октября 2019
Россия

Украина готова к переговорам по «возвращению» Крыма

Украина готова к переговорам по «возвращению» Крыма

Киев готов к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в четверг, 24 октября, сообщает Интерфакс-Украина. 

Украина готова к переговорам в любом формате по поводу восстановления суверенитета над «оккупированными Россией» Крымом и городом Севастополь, сказала Зеленко.

Пресс-секретарь МИД Украины также отдельно отметила готовность Киева к переговорам в «нормандском» формате, направленным на восстановление суверенитета над Донецкой и Луганской областями, «оккупированными» Россией.  

«В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — сказала она. 

Она также назвала «очередной грязной манипуляцией Кремля» признание этих территорий российскими. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма станет для него «следующим вызовом», и что он никогда не забудет про полуостров. 

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #общество

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