Украина готова к переговорам по «возвращению» Крыма

Киев готов к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в четверг, 24 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина готова к переговорам в любом формате по поводу восстановления суверенитета над «оккупированными Россией» Крымом и городом Севастополь, сказала Зеленко.

Пресс-секретарь МИД Украины также отдельно отметила готовность Киева к переговорам в «нормандском» формате, направленным на восстановление суверенитета над Донецкой и Луганской областями, «оккупированными» Россией.

«В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — сказала она.

Она также назвала «очередной грязной манипуляцией Кремля» признание этих территорий российскими.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма станет для него «следующим вызовом», и что он никогда не забудет про полуостров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.