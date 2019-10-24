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 Жириновский призвал перезахоронить Сталина и Ленина в Мытищах

Жириновский призвал перезахоронить Сталина и Ленина в Мытищах

20:53   24 Октября 2019
Весь мир

Жириновский призвал перезахоронить Сталина и Ленина в Мытищах

Жириновский призвал перезахоронить Сталина и Ленина в Мытищах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал последовать примеру правительства Испании, которое перезахоронило диктатора Франсиско Франко. Политик заявил о необходимости перенести все захоронения с Красной площади на мемориальное кладбище в Мытищах.

«Испанское общество и правительство нашли в себе мужество и решимость и совершили перезахоронение Франко, чтобы не приравнивать диктатора, из-за которого погибли сотни тысяч испанцев, к жертвам гражданской войны, которую он же и развязал», — написал Жириновский в Telegram.

Депутат Госдумы подчеркнул, что Россия хранит организаторов гражданской войны вместе с ее жертвами на одном кладбище, да еще и в центре столицы.

Жириновский призвал перезахоронить Сталина и Ленина в Мытищах

«Надеюсь, что и у нас рано или поздно произойдет такое событие, как сегодня произошло в Мадриде», — отметил Жириновский.

По его словам, на Красной площади похоронены не только революционеры, но и «достойные люди нашего времени». Однако их тоже надо перенести на мемориальное кладбище Мытищи, уверен Жириновский. Депутат считает, что именно там должны лежать Ленин, Сталин, Брежнев и другие «известные люди советского прошлого».

Красная площадь — место для торжественных мероприятий и праздников, полагает парламентарий.

Испанского диктатора Франсиско Франко перенесли из монументального комплекса «Долина павших» на кладбище Мингорруби. Тело политика доставили на вертолете. На церемонии присутствовали 22  родственника Франко.

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Автор: Арсений Аскольский
#жириновский #захоронения

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