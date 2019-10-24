Анкара не позволит курдам-боевикам помешать конституционному процессу в Сирии

Турция готова изобличать любую силу, которая пытается саботировать конституционный процесс в САР руками боевиков. Такое заявление сделал лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 24 октября.

По словам Эрдогана, если курды-боевики продолжат свои атаки в регионе, Анкара может возобновить против них операцию на севере САР.

«Турция готова изобличать любую силу, пытающуюся саботировать конституционный процесс в Сирии руками террористов», — приводят зарубежные СМИ слова главы турецкого государства

9 октября лидер Турции объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». Армия Анкары начала военную операцию против курдов, сотрудничающих с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство». Под предлогом освобождения САР от игиловцев курдские боевики захватили территории в восточной части Сирии и начали издеваться над местным населением, навязывая им свои порядки. Курды вместо борьбы с террористами пытались договориться с ними за высокие посты в своих рядах. Операция Анкары «Источник мира» призвана, в первую очередь, создать зону безопасности для сирийских беженцев.

22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега заключили меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов, после шести часов переговоров в Сочи. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. Лидеры договорились о сохранении статус-кво в районе проведения турецкой операции «Источник мира» и выводе курдских подразделений из Манбиджа. Путин назвал эти решения судьбоносными.