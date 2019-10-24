Зюганов назвал идиотской идею Жириновского о перезахоронении Ленина и Гагарина в Мытищах

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» назвал провокацией инициативу председателя ЛДПР Владимира Жириновского о захоронении всех, кто погребен в некрополе у Кремлевской стены и Ленина, на кладбище в Мытищах.

«Провокаторов в стране много. Сегодня кризис усугубляется, недовольство разное растет. А когда предлагают раскапывать могилы предков, тем более ушедших в героическую советскую эпоху. Там похоронены руководители советского государства. Под нынешней Российской Федерацией нет другой подписи, кроме подписи Ленина – того, кто ее основал», — заметил глава КПРФ.

Также председатель Компарти перечислил имена легендарных личностей, чьи тела покоятся под стенами Кремля.

«Там захоронен Сталин. Под созданием Совета безопасности [ООН] нет тоже другой подписи. Там 32 маршала, которые обеспечили нам победу. Там похоронен Гагарин – первый космонавт в мире. Там похоронены три гения русской науки Келдыш, Королев, Курчатов, которые создали нам ракетно-ядерный щит, он нас с вами сегодня бережет. Там почти 400 лучших сынов доселе нашей державы захоронены», — напомнил Зюганов.

Согласно российскому законодательству, без согласия родственников никто не имеет права раскапывать могилы и переносить останки людей, заметил председатель партии.

«Поэтому это абсолютно провокационное и идиотское предложение Жириновского, которое не заслуживает никакого внимания. Его надо рассматривать как провокационное и аморальное по своей сути и содержанию», — подытожил политик.

Ранее Жириновский в своем Telegram-канале напомнил, что в Испании общество решилось на перезахоронение диктатора Франсиско Франко. В связи с этим глава ЛДПР выразил надежду на то, что однажды в России перенесут все захоронения с Красной площади. В качестве нового места для погребения политик предложил использовать мемориальное кладбище в Мытищах.