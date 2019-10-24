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20:24   24 Октября 2019
Россия

Соболь нежится в Италии, пока подписчики шлют донаты на погашение штрафов

Соболь нежится в Италии, пока подписчики шлют донаты на погашение штрафов

Экс-кандидат в Мосгордуму, протеже Алексея Навального Любовь Соболь с супругом Сергеем Моховым и дочкой Мирославой нежится на отдыхе в Италии на деньги подписчиков, которые шлют донаты для погашения ее штрафов.

Не исключено, что юрист так называемого ФБК пыталась скрыть поездку. Соболь долго не публиковала фотографии в соцетях и показывала минимальную активность в Twitter. Один или два репоста за день — нетипичный для нее уровень активности. К тому же за неделю не появилось ни единого выпуска на канале «Навальный Live» с участием Соболь.

У мужа скандального юриста на закрытой странице в Instagram появилось множество фотографий из Флоренции с дочкой. При этом Соболь нет ни на одной из них. Позже на ее странице появилось фото с Моховым, где пара сидит на лавочке. Правда, на фото сложно узнать город, а локация не указана.

Соболь нежится в Италии, пока подписчики шлют донаты на погашение штрафов

Типичные для юга Европы детали, одежда Сергея и куртка Мирославы точно такие же, как на его фотографиях. Они и выдали, что супруги в Италии находятся вместе. Непонятно, для чего Соболь не афиширует в соцсетях эту поездку, отмечает Nation News.

Издание предполагает, что это произошло из-за негативной реакции ее отдых на Кипре. Там ее засняли в компании друзей и предполагаемого любовника, что вызвало гнев у подписчиков. Еще недавно Соболь слезно просила оплатить ей пять штрафов общей суммой на один миллион 230 тысяч рублей.

Соболь нежится в Италии, пока подписчики шлют донаты на погашение штрафов

Помогавшим несостоявшемуся кандидату будет приятно узнать, что сейчас оппозиционерка прекрасно проводит время, наслаждается кьянти и любуется красотами Италии, пока они работают, чтобы дальше жертвовать ФБК.

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Автор: Саида Габиева
#соболь

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