Соболь нежится в Италии, пока подписчики шлют донаты на погашение штрафов

Экс-кандидат в Мосгордуму, протеже Алексея Навального Любовь Соболь с супругом Сергеем Моховым и дочкой Мирославой нежится на отдыхе в Италии на деньги подписчиков, которые шлют донаты для погашения ее штрафов.

Не исключено, что юрист так называемого ФБК пыталась скрыть поездку. Соболь долго не публиковала фотографии в соцетях и показывала минимальную активность в Twitter. Один или два репоста за день — нетипичный для нее уровень активности. К тому же за неделю не появилось ни единого выпуска на канале «Навальный Live» с участием Соболь.

У мужа скандального юриста на закрытой странице в Instagram появилось множество фотографий из Флоренции с дочкой. При этом Соболь нет ни на одной из них. Позже на ее странице появилось фото с Моховым, где пара сидит на лавочке. Правда, на фото сложно узнать город, а локация не указана.

Типичные для юга Европы детали, одежда Сергея и куртка Мирославы точно такие же, как на его фотографиях. Они и выдали, что супруги в Италии находятся вместе. Непонятно, для чего Соболь не афиширует в соцсетях эту поездку, отмечает Nation News.

Издание предполагает, что это произошло из-за негативной реакции ее отдых на Кипре. Там ее засняли в компании друзей и предполагаемого любовника, что вызвало гнев у подписчиков. Еще недавно Соболь слезно просила оплатить ей пять штрафов общей суммой на один миллион 230 тысяч рублей.

Помогавшим несостоявшемуся кандидату будет приятно узнать, что сейчас оппозиционерка прекрасно проводит время, наслаждается кьянти и любуется красотами Италии, пока они работают, чтобы дальше жертвовать ФБК.