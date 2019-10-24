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19:58   24 Октября 2019
Россия

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Власти Центральноафриканской Республики прилагают все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов, которое случилось в прошлом году. Такое заявление сделал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает РИА Новости. 

Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева, а также оператора Кирилла Радченко стало известно в конце июля 2018 года. Россияне погибли в Центральноафриканской Республике. Они прибыли в опаснейший регион по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Отмечается, что у них были обнаружены поддельные документы. Кроме этого, журналисты приехали туда без какой-либо охраны и переводчика. 

Убийство расследовало Федеральное агентство новостей. Детали происшествия изложены в фильме «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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