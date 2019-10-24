Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

Турция продолжает незаконно помогать террористам из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Арабские издания публикуют новые доказательства сотрудничества Анкары с боевиками.

Агентство Аddresslibya показало документы, подтверждающие, что сотрудники мухарабарата и минобороны Турции ранены в подконтрольном ПНС городе Триполи. По ним турецкий гражданин Дедесан Хасан Ялдыз с ливийской визой работает механиком. Второй пострадавший — Атилла Акджун — получил визу с профессией фермера.

По данным издания, раненых перевозили на следующий день после нанесенных ударов по складам с ракетами для турецких беспилотников в военной части аэродрома Митига.

Ранее ресурс Arabi Today публиковал ролик с допросом пленного командира батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа. Он воевал на стороне ПНС Ливии. Это еще одно доказательно сотрудничества Анкары с террористами. Боевик открыто заявил, что ПНС получает от Турции не только оружие, но и боевиков-джихадистов из Сирии, чтобы те воевали против войск ЛНА.

Кроме того, незаконным формированиям из Триполи помогают турецкие специалисты, управляющие ударными беспилотниками, которые атакуют армию Халифы Хафтара.

Незаконное турецкое вмешательство в ливийский конфликт на стороне ПНС в беседе с ФАН прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, Анкара непосредственно участвует в войне на стороне Файеза Сарраджа как по линии поставок вооружений, так и по части направления туда личного состава.

«Это касается в первую очередь военных, которых доставляют туда в качестве военных советников или наемников, которые впоследствии выступают в качестве поддержки «войск» Сарраджа», — объяснил собеседник издания.

По мнению эксперта, ПНС Ливии фактически легализует участие Турции в этой войне. Эксперт предположил, что стороны подписывают между собой какие-то соглашения, которые не обнародуются.

«Турция действует по приглашению Сарраджа и будет действовать на территории Ливии до тех пор, пока силы ПНС Ливии базируются в Триполи», – резюмировал Рожин.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи. Сейчас здесь установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое сотрудничает с террористами.