Nike не использует Северный Ледовитый океан для грузоперевозок

It’s official. ✔️ We’ve teamed up with @Nike to launch the Arctic Shipping Corporate Pledge—a commitment from companies to not intentially ship goods through Arctic routes that are becoming increasingly navigable because of climate change. #TeamOcean https://t.co/8nQOilzbqZ pic.twitter.com/eqvrhsEePE

Ввиду климатических изменений лед в океане продолжает таять, открывая, тем самым, возможность совершать грузоперевозки, которые окажут «разрушительное воздействие на окружающую среду». Судоходная швейцарская компания Mediterranean Shipping Company уже отказалась использовать Северный морской путь для контейнерных перевозок между Северной Европой и Азией.

