Путин и врио президента Алжира обсудили военно-техническое сотрудничество
Москва поможет алжирскому народу укрепить государственность и суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио президента Алжира Абделькадером Бенсалехом в Сочи. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Алжира.
«В общих чертах», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин и Бенсалех встретились на полях саммита Россия — Африка. Президент РФ подтвердил, что Москва придает большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, «которое основано на прочных традициях давней дружбы и взаимного уважения».
Алжир входит в число основных партнеров РФ в Африке по военно-техническому сотрудничеству. Крупнейший контракт подписали в 2006 году в обмен на списание долга североафриканской страны перед СССР (сумма контракта составила 7,5 миллиарда долларов).
Декларация первого саммита Россия – Африка. Прочитать декларацию можно на сайте Экономического форума Россия и Африка по ссылке: https://t.co/FUq0i0qR05 pic.twitter.com/L5Ua5IxYJm— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 24 октября 2019 г.