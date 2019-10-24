Путин и врио президента Алжира обсудили военно-техническое сотрудничество

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

 В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

 Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии

Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии
Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

Туадера заверил, что убийство журналистов из России в ЦАР тщательно расследуется

 В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

Турция незаконно вмешивается в ливийский конфликт на стороне террористов из ПНС Ливии

 Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии

Политолог назвал бутафорией вывод вооруженных сил США из Сирии
19:09   24 Октября 2019
Россия

Путин и врио президента Алжира обсудили военно-техническое сотрудничество

Путин и врио президента Алжира обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва поможет алжирскому народу укрепить государственность и суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио президента Алжира Абделькадером Бенсалехом в Сочи. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Алжира.

«В общих чертах», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин и Бенсалех встретились на полях саммита Россия — Африка. Президент РФ подтвердил, что Москва придает большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, «которое основано на прочных традициях давней дружбы и взаимного уважения».

Алжир входит в число основных партнеров РФ в Африке по военно-техническому сотрудничеству. Крупнейший контракт подписали в 2006 году в обмен на списание долга североафриканской страны перед СССР (сумма контракта составила 7,5 миллиарда долларов).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #африка #алжир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...