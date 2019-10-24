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19:27   24 Октября 2019
Россия

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

Миссионерский отдел Челябинской епархии призвал родителей, педагогов и правоохранительные органы уберечь детей от празднования Хэллоуина. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Челябинской митрополии в четверг, 24 октября.

Представители РПЦ начали свое обращение с жалобы на безответственность чиновников. По их мнению, власти отказались бороться с «духовным развращением» молодежи и делегировали эту обязанность владельцам увеселительных мероприятий и администраторам других общественных площадок. Однако «положительные сдвиги» все же есть, констатируют в епархии. 

«Всё больше людей сознают, что участие в демонических игрищах не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет», — сказано в обращении. 

В РПЦ объяснили, почему детям нельзя праздновать Хэллоуин и наряжаться в Джокера

Члены Челябинской митрополии обеспокоены еще одним деструктивным фактором, который может оказать влияние на молодежь в преддверии праздника. Речь идет о голливудском фильме «Джокер», который недавно вышел на экраны в России. В РПЦ призывают игнорировать рекомендации интернет-ресурсов «оранжевой» окраски праздновать Хэллоуин в костюмах Джокера. Ряд аналитиков уверены, что это провокация, направленная на дестабилизацию России и духовное развращение молодежи, отметили члены епархии. 

«На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с «оранжизмом» — протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность», — предупреждают в РПЦ. 

Представители церкви добавили, что маркером ответственного гражданского поведения является отказ от празднования Хэллоуина. Они призвали родителей, педагогов и всех взрослых правильно отреагировать на вышеизложенное. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рпц #джокер

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