Турция защитит сирийцев от курдов-террористов

Курды из бандформирований не избегут давления Анкары, если сменят название и символику группировки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военизированные отряды курдов в Сирии пытаются сменить название группировки, изменить символику и одежду.

Президент уверен, что территориальная целостность и политическое единство Сирии сохранится, если запустить конституционный комитет САР. Анкара противостоит любой силе, которая попытается саботировать конституционный процесс в Сирии руками курдов-террористов.

«Турция не позволит превратить будущее сирийского народа в разменную карту определенных кругов в регионе», — резюмировал президент.

“Suriye’deki kaotik durum uzunca bir süredir asıl hesapları gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyordu” https://t.co/MWlUi4I8s9 pic.twitter.com/NgwjYlA6Mi — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 24 октября 2019 г.

Анкара 9 октября начала антитеррористическую операцию против курдов-террористов на северо-востоке САР, чтобы создать зону безопасности на сирийско-турецкой границе.

Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе подавляющей части военных с сирийских территории. Вашингтон и Анкара договорились временно прекратить огонь в САР, чтобы курды покинули приграничные с Турцией районы Сирии.

По итогам переговоров Путина и Эрдогана подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, РФ поможет вывести подразделения курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.